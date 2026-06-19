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Diyarbakır'da faciadan dönüldü

Diyarbakır'da faciadan dönüldü
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Diyarbakır Bağlar ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, bina sakinlerini can havliyle dışarı attırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri can havliyle kendilerini dışarı atarken, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 230'uncu Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Çeşitli malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katında alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bina sakinleri de can havliyle dışarı çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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