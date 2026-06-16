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Anız yangını geceyi aydınlattı

Anız yangını geceyi aydınlattı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan anız yangınında alevler geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bağcılar Mahallesi'nde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı, itfaiye erleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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