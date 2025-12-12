Haberler

Kuyumcu IBAN'ı üzerinden 'bıçak parası' alan genel cerrah, üniversitedeki görevine döndü

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Cerrahi Doktoru Prof. Dr. B.V.Ü., hastasından 90 bin lira 'bıçak parası' aldığı iddialarıyla karşı karşıya. Hastası, ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşadığını ve doktorun ilgisiz kaldığını belirtti. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da, bir kuyumcuya ait IBAN üzerinden 90 bin lira 'bıçak parası' alan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Cerrahi Doktoru Prof. Dr. B.V.Ü.'nün, yaklaşık 2 haftadır göreve başladığı ortaya çıktı.

Aşırı kilo kaybı sonrası vücudunda oluşan sarkıkları gidermek için Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran 33 yaşındaki B.Ö., 27 Mart günü Genel Cerrah Prof. Dr. B.V.Ü. tarafından belirtilen şikayetlerin giderilmesi için ameliyata alındı. B.Ö., 5 gün sonra korsesini çıkardığında silikonların yanlış yere yerleştirildiğini, vücudunda ciddi sağlık sorunların baş gösterdiğini ve bunları hocasına ilettiğinde ise ilgilenmediğini ileri sürmüştü. B.Ö., ameliyat öncesinde ise hocası ve Medikalci T.V.'nin kendisinden istedikleri 90 bin liralık 'bıçak parasını' kuyumcuya ait bir hesaba attığını öne sürmüştü. B.Ö., yaşananlar üzerine emniyet ve savcılığa giderek şikayette bulunmuştu. Şikayetle birlikte genel cerrah hakkında soruşturma başlatılmış, hastane yönetimi tarafından da soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

Prof. Dr. B.V.Ü.'nün yaklaşık 2 hafta önce göreve başladığı ve savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

