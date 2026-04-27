Diyarbakır'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Diyarbakır'da asrın felaketinde ağır hasar alan binaların yıkım süreci devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinde 11 il etkilenmiş, binlerce binada ağır hasar meydana gelmişti. Etkilenen iller arasında bulunan Diyarbakır'da da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Bu çerçevede Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki binanın yıkımı iş makinesi yardımı ile gerçekleştirildi. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi. - DİYARBAKIR

