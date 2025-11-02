Diyarbakır'da Ağır Hasarlı Bina Yıkıldı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan 8 katlı bir bina, iş makinesinin dokunuşu ile yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli 2023 yılında meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede merkez Bağlar ilçesi Cezaevi Üst Köşe semtinde bulunan ve bir bölümü yıkılan 8 katlı bir bina, iş makinesinin tek dokunuşu ile yerle bir oldu. Yıkım sırasında etrafı toz dumanı kaplarken, kentte yıkımların devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR