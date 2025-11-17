Haberler

Diyarbakır'da 82 Suçlu Yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 82 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 82 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları operasyon gerçekleştirdi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 4, 5-10 yıl arası 15, 2-5 yıl arası 32 ve 2 yıl altı 31 olmak üzere toplamda 82 kişi yakalandı.

Yakalanan 82 kişinin adli makamlara sevk edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
