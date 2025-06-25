Diyarbakır'da 8 Kilo Esrar ve 500 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 8 Kilo Esrar ve 500 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo kubar esrar ile 500 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 8 kilo kubar esrar, 500 kök kenevir ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, ilçenin Koçbaba Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda 8 kilo kubar esrar ve 500 kök kenevir ele geçirdi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir

Ateşkesin ardından Çin'e seslendi: Artık devam edebilirsiniz
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.