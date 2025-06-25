Diyarbakır'da 8 Kilo Esrar ve 500 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo kubar esrar ile 500 kök kenevir ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 8 kilo kubar esrar, 500 kök kenevir ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, ilçenin Koçbaba Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda 8 kilo kubar esrar ve 500 kök kenevir ele geçirdi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa