Diyarbakır'da ev yangını: İtfaiye eri yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 6 katlı apartmanda çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi.

Melikahmet Mahallesi Azizoğlu Sokak'ta bulunan 6 katlı Uygun Aparmanı'ın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın söndürme esnasında bir itfaiye eri kapıyı açarken yaralandı, bina sakinlerinden iki kişi dumandan etkilendi. Yangın çıkan daire kullanılamaz hale gelirken, üstündeki iki dairenin dış cepheleri zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı