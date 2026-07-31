Diyarbakır’da 5 bin dönüm arazi alevlere teslim oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaklaşık 5 bin dönümlük alanda yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anızların bulunduğu tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. 3 mahalleyi saran yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 5 bin dönüme yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı