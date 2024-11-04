Diyarbakır'da 320 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde jandarma ekiplerinin iki araçta yaptığı aramada 320 kilo toz esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlibahçe köyü yolunda durdurduğu iki araçta yaptığı aramada 320 kilo toz esrar ve suç malzemeleri ele geçirdi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan şüpheliler A.Y., H.T. ve B.S.'nin işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR