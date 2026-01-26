Haberler

Diyarbakır'da 3 taksi çarpıştı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaygan yolda 3 taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 taksi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
