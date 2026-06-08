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Diyarbakır'da korkutan yangın: Ev kül oldu

Diyarbakır'da korkutan yangın: Ev kül oldu
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay nedeni ile ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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