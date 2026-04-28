Diyarbakır'da 23 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 23 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda, 22 olay meydana gelirken, 10 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde

23 kilo esrar maddesi, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı