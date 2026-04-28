Diyarbakır'da 2 buçuk yaşındaki kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 buçuk yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Bağlar ilçesi Tokluca köyünde yaşandı. 2 buçuk yaşındaki Yazgül Kaya'dan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayıp ihbarı yapılan minik çocuk için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. - DİYARBAKIR

