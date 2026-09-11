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Diyarbakır’da 187 bin 391 kök kenevir, 25 buçuk kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da 187 bin 391 kök kenevir, 25 buçuk kilo esrar ele geçirildi
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Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 187 bin 391 kök kenevir ile 25 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 187 bin 391 kök kenevir ile 25 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 olay meydana gelirken 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 187 bin 391 kök kenevir/skunk, 25 kilo 600 gram esrar maddesi, 14 gram metamfetamin ile 6 gram kokain ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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