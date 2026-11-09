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Diyarbakır'da 18 uyuşturucu olayında 16 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır'da 18 uyuşturucu olayında 16 şüpheli gözaltına alındı
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Diyarbakır'da jandarmanın il merkezi ve ilçelerde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 18 olay meydana gelirken 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 300 kök kenevir/skunk ile 3 kilo 239 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 18 olay meydana gelirken, 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 300 kök kenevir/skunk, 3 kilo 239 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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