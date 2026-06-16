Haberler

Diyarbakır'da aranan 152 kişi yakalandı

Diyarbakır'da aranan 152 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 152 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı.

Valilikte yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonların icra edildiği belirtildi. Açıklamada, aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, parada sahtecilik, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 2 yıl altı ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 152 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

Galatasaray'ın yıldızı için söyledikleri bomba: Oturup ağladı
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi

Yenilince hocayı kovup yerine yenisini bile getirdiler
Motorine ikinci indirim geliyor

Peş peşe güzel haberler! Gece yarısı ikinci indirim geliyor
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

Ülke mahşer yerine dönecekti! Dakikalar kala iptal edildi
Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir

Bu nasıl bir kibirdir! Korumaları da kendisi de ayrı olay
İspanya maçının kahramanı annesi için gözyaşlarına boğuldu! Sebebi yürek burktu

Gecenin kahramanı annesi için ağladı: Sebebi yürek burktu
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı

Trump'a kötü haber! Ülkeyi sarsan kazada kurtulan olmadı