Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın: Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın: Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalanlar için tahliye ve yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri duruma müdahale ediyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada yangın çıktı. Mahsur kalanların da olduğu binada tahliye ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesindeki 13 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da sepetli vinç yardımı ile binada mahsur kalanları tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Çok sayıda kişinin dumandan etkilenerek ambulanslara alındığı öğrenilirken, yangın söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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