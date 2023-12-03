Diyarbakır Bismil'de Huzur Uygulaması: 50 Kişiye Adli İşlem Başlatıldı, 530 Araç Trafiğe Aykırılıktan Cezalandırıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan huzur uygulamaları sonucunda 50 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 530 araca toplamda 699 bin 462 TL trafik cezası kesildi. Denetimlerde çeşitli suçlara karışan kişiler yakalanırken, çalıntı motosiklet, tabanca, uyuşturucu ve tütün gibi maddeler ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki hafta boyunca 50 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 530 araca 699 bin 462 TL tutarında trafik cezası kesildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce iki hafta boyunca sürdürülen huzur uygulamaları çerçevesinde 50 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde hafta boyunca sürdürülen denetimler sonucunda haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan, 30 aranan şahıs yakalandı.

Denetimler sırasında 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 55 adet mermi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 182 adet fişek, 43 adet sentetik ecza maddesi, 11 gram metamfetamin ve 112 gram esrar maddesi ve 200 kilo tütün ele geçirildi.

Denetlemeler çerçevesinde bin 694 aracın 530'una ise farklı madde ihlallerinden toplamda 699 bin 462 TL tutarında trafik cezası uygulandı. - DİYARBAKIR