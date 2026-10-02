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Diyarbakır Bismil'de 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

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Diyarbakır Bismil'de 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 3 yıl sonra yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bismil Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "nitelikli cinsel saldırı, basit yaralama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının ve görevleri hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 3 yıl 8 aydır aranan ve hakkında 12 ayrı suçtan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. isimli şahsın Bismil ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalandığı belirtildi.

M.N.'nin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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