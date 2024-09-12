Diyarbakır Baro Başkanı: Narin'in üzerinde üçüncü şahsa ait DNA örneği çıkmadı

Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nahit Eren, "Narin üzerinde üçüncü şahsa ilişkin DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz. Henüz ölüm sebebine ilişkin ve birçok verinin gönderildiği İstanbul Tıp Kurumundan rapor gelmedi" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in otopsi işleminde 91 örnek alınıp, bunların bir kısmı İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu, alınan numunelerde Narin'in üzerinde bir başkanı ait DNA örneğine rastlamadı.

Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nahit Eren, yaptığı açıklamada bunun bir ön rapor olmadığını, Diyarbakır Tıp Kurumu'nun Narin'in bedeni ve Narin'in içinde bulunduğu torbadan aldığı numunelerde üçüncü şahıslara ait bir DNA örneği çıkabilme ihtimaline ilişkin rapor olduğunu söyledi. "Yanlış bir tanımlama var" diyen Eren, "Adeta Narin'in ölümüne ilişkin, sebebe ya da sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var. Hayır, bu rapor sadece Narin'in üzerinde bulunan üçüncü bir şahsa ait DNA örneğinin çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor. 19 gün gibi uzun bir süre içerisinde su altında kalmış olması nedeniyle bu yönde bir tespitin yapılmasına ilişkin koşulları ortadan kaldırıyor. Daha doğrusu muhtemel bir numune varsa üçüncü şahsa ilişkin de maalesef bu süre zarfı içeresinde tespit konusunda süreci zorlaştırıyor. Gelen raporda bunu doğrulamış oluyor. 19 süre zarfı içerisinde Narin üzerinde bu sebepten dolayı üçüncü şahsa ilişkin DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz. Henüz ölüm sebebine ilişkin ve birçok verinin gönderildiği İstanbul Tıp Kurumundan rapor gelmedi" dedi. - DİYARBAKIR