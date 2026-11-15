Diyarbakır Bağlar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Diyarbakır'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 381 adet ecstasy hap, 294 adet sentetik ecza hap, 77 gram esrar ve 19,84 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kaynartepe Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün söz konusu adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 381 adet ecstasy hap, 294 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 77 gram esrar, 65 parça halinde satışa hazır 19,84 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı