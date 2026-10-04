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Diyarbakır Bağlar'da refüje çıkan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı

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Diyarbakır Bağlar'da refüje çıkan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıktı. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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