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Diyarbakır Bağlar'da otomobil park halindeki 4 araca çarptı, 1 kişi yaralandı

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Diyarbakır Bağlar'da otomobil park halindeki 4 araca çarptı, 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı; araçlarda maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halindeki otomobil park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçların tamamında maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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