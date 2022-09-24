Diyarbakır 3. sayfa haberi | Diyarbakır'da motorcu dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır haber... Diyarbakır'da motorcu dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı Diyarbakır'da dükkanının önünde arkası dönük bir kişi, yüzü maskeli kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısında hafif yaralandı. Diyarbakır'da motorcu dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dükkanının önünde arkası dönük bir kişi, yüzü maskeli kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısında hafif yaralandı. Polis, motorla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde saat 20.00 sularında bir dükkanının önünde arkası dönük A.A.'ya kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler tabancayla 5 el ateş edip motorla kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, motorla kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Diyarbakır 3. sayfa haberi | Diyarbakır'da motorcu dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.