Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Güncelleme:
Sosyal medyada yer alan bir videoda dişlerinin daha beyaz gözükmesini isteyen bir kadının, dişlerini oje ile boyadığı görüldü. Kadın, o anları da kayıt altına aldı.

Sosyal medyada yayılan bir video, izleyenleri şaşkına çevirdi. Videoda, dişlerinin daha beyaz görünmesini isteyen bir kadın yaptıklarıyla yok artık dedirtti.

DİŞLERİNİ OJEYLE BOYADI

Söz konusu videoda kadının dişlerini oje ile boyadığı görüldü. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videonun ardından sosyal medyada birçok yorum ve eleştiri de geldi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bizdiginda kirmizi olsun diye ketchup dolu legene mi oturuyon...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
