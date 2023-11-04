Dilan ve Engin Polat çifti ile birlikte 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Dilan ve Engin Polat çifti ile birlikte toplam 18 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları ve destekçileri hastaneye gelerek onlara destek oldu.

Dilan ve Engin Polat çifti ile gözaltına alınan toplam 24 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polat çifti, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun içinde bulunduğu şüpheliler Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Polat ailesinin yakınları ve Engin Polat'ın annesi Şükran Polat hastaneye gelerek onlara destek oldu. Kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Konuyla ilgili konuşan Şükran Polat basın mensuplarına Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum dedi.