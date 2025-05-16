Didim'de Üçüncü Kattan Düşen Bilgisayar Mühendisi Hayatını Kaybetti

Didim'de Üçüncü Kattan Düşen Bilgisayar Mühendisi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Didim ilçesinde, üçüncü kattan düşerek ağır yaralanan 31 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi İlker Dikme hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde üçüncü kattan düşerek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Didim Mersindere Mahallesi 3620 sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte aynı evde ikamet eden 31 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi İlker Dikme oturduğu sitenin üçüncü katından beton zemine düştü. Olayı duyan komşuları ise durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan şahıs Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Dikme hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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