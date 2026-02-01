Haberler

Didim'de kanlı infaz: 2 ölü

Didim'de kanlı infaz: 2 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde yol kenarında bir kadın ve bir erkek silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Olayın ardından gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda biri kadın 2 kişi yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. İki kişiyi araçta öldürdüken sonra yol kenarına atıp bölgeden kaçan şüpheliler ise polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Hisar Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir otomobil içerisinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri bölgeye intikal ettiğinde cadde üzerinde Gülseher Göksan (43) ila Turan Emre Arıkan (23) adlı şahısların cansız bedenini buldu. Gülseher Göksan'ın vücudunda 5 el, Turan Emre Arıkan'ın vücudunda 4 el kurşun yarası olduğu tespit edilirken, araçta ise boş kovanlar bulundu. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada şahısların araç içerisinde vurulduğu ve sonrasında yola atıldığı belirlenirken, olayda kullanılan araç ise olay yerinin biraz ilerisinde boş şekilde bulundu. Çalışma kapsamında görgü tanıklarının ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kameraları incelenerek araç içerisinde de delil çalışması yapıldı.

Emniyet güçleri yaptıkları çalışmanın ardından, şüpheliler İ.O. (70) ve H.O.'yu (74) Hisar Mahallesi'ndeki bir evde operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öldürülen 43 yaşındaki Gülseher Göksan ile 23 yaşındaki Turan Emre Arıkan'ın neden öldürüldüğü ve şüphelilerin cinayeti neden işlediği öğrenilemezken, iki kişinin cansız bedeni savcılık incelemesi sonrasında Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var