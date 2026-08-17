Didim'de yasak bıçak operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsa ait işletmede satşı yasak olan 150 adet bıçak ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akbük Mahallesi'nde R. K. (39) isimli şahsa ait işletmede gerçekleştirilen aramada, 12 adet uzun kılıç, 10 adet hançer, 2 adet katana, 2 adet pala, 5 adet balta, 5 adet kılıç, 5 adet kelebek bıçak, 65 adet oluklu saldırı çakısı, 3 adet tahra, 35 adet kasatura, 6 adet oluklu saldırı bıçağı ele geçirilirken, 150 adet satışı yasak bıçağa el konuldu. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı