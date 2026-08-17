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Didim'de yasak bıçak operasyonu

Didim'de yasak bıçak operasyonu
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işletmede yapılan aramada satışı yasak 150 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonda uzun kılıç, hançer, katana, pala, balta, kelebek bıçak ve saldırı çakısı gibi çok sayıda kesici alet bulunurken, şüpheli R.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsa ait işletmede satşı yasak olan 150 adet bıçak ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akbük Mahallesi'nde R. K. (39) isimli şahsa ait işletmede gerçekleştirilen aramada, 12 adet uzun kılıç, 10 adet hançer, 2 adet katana, 2 adet pala, 5 adet balta, 5 adet kılıç, 5 adet kelebek bıçak, 65 adet oluklu saldırı çakısı, 3 adet tahra, 35 adet kasatura, 6 adet oluklu saldırı bıçağı ele geçirilirken, 150 adet satışı yasak bıçağa el konuldu. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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