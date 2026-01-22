Haberler

Aydın'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Aydın'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde, kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından aranan 47 yaşındaki S.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı bağ evinde jandarma ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler aranan şahıslara da göz açtırmazken, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'nın (47) bağ evinde saklandığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri S.K.'yı saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından firari hükümlü cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
'Düzgün konuşamıyorsun' deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler

"Düzgün konuşamıyorsun" deyip emekli maaşını vermediler