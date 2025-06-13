Didim'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Balat Mahallesi'nde sit alanı içesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan A.K. (49), Y.E.Ç. (39), E.A. (54), Ü.B. (31), İ.T. (48), V.B. (48) isimli 6 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazı alanın ve araçlarında yapılan aramalarda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN