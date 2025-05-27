Didim'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanuna muhalefet suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Balat Mahallesi'nde 4 şüpheli şahıs sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan araştırma ve aramada 1 adet el dedektörü ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan E.Y., H.A., O.B. ve A.A. isimli 4 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN