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Didim'de Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması

Didim'de Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma, Akbük Mahallesi'nde öğrencilerin bulunduğu bölgelerde 1,205 şahıs ve 487 araç sorguladı. Uygulama kapsamında umuma açık işyerlerine de denetim yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıcak nokta uygulaması kapsamında bin 205 şahıs ve 487 araç sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akbük Mahallesi'nde öğrencilerin bulunduğu bölgelerde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 'sıcak nokta uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, asayiş ve motorlu asayiş timlerince umuma açık işyerlerinin ve şok yol kontrolü faaliyetinde 32 umuma açık işyeri, bin 205 şahıs ve 487 araç sorgusu yapıldı. Sürücülere 15 bin 235 TL idari trafik para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Asayiş timleri tarafından 9 işletmeye 113 bin TL idari para cezası uygulanırken, öğrencilerin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa trafik Akbük Didim

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