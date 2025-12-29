Haberler

Didim polisinden kaçamadılar

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri, sahte kimlikle yaşayan ve firari durumda bulunan iki zanlıyı nokta operasyonlarıyla yakaladı. Hakkında birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürü Asayiş Büro amirliği ekipleri yaptıkları ilk operasyonda 2014 yılından beri aranması bulunan hakkında taksirle ölüme neden olma, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 14 suçtan kaydı bulunan V.Ç adlı zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Efeler Mahallesi Çobankuyu Caddesi'ndeki bir ikamette tespit edilen V.Ç emniyet güçlerinin nokta operasyonuyla yakaladı. V.Ç'nin üzerinde sahte kimlik ele geçirildi. Emniyet güçlerinin yine yaptığı başka bir operasyonda 2017 yılından beri aranması bulunan hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 11 suçta kaydı bulunan F.U'yu tespit etti. Efeler Mahallesi Selvi Caddesi'ndeki bir evde olduğu tespit edine F.U yapılan operasyonla emniyet güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan V.Ç ve F.U işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

