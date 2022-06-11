Didim'de eski koca dehşeti - Haberler

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Didim'de eski koca dehşeti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Didim'de eski koca dehşeti

Aydın'ın Didim ilçesinde bir işletmede çalışan 46 yaşındaki kadın, 10 yıl önce boşandığı eşi tarafından sırtından bıçaklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir işletmede çalışan 46 yaşındaki kadın, 10 yıl önce boşandığı eşi tarafından sırtından bıçaklandı.

Olay, Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olduğu ileri sürülen eski eş B.T., 10 yıl önce boşandığı eski karısı M.Ç'nin (46) çalıştığı iş yerine gelerek sözlü olarak saldırıda bulundu. Akabinde de yanında getirdiği bıçakla eski eşini sırtından bıçakladı. Olayı görenler duruma müdahale ederken, şüpheli eski eş Didim polisi tarafından göz altına alındı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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