Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 38 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Didim İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 38 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi müşterek olarak yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı