Haberler

Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla gerçekleştirilen yakalamada şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 38 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Didim İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 38 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi müşterek olarak yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor
Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor

Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti

Daha 23 yaşındaydı! Ani ölümü savcılığı harekete geçirdi
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak