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Didim'de 14 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 1 Kaçakçı Yakalandı

Didim'de 14 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 1 Kaçakçı Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde 14 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 14 düzensiz göçmen (11'i çocuk) ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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