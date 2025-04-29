Didim'de 14 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 1 Kaçakçı Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde 14 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 14 düzensiz göçmen (11'i çocuk) ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa