Didim'de 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarmadan kaçamadı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (43) isimli şüpheli şahıs Didim ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN