Didim'de 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Didim'de 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde, 'Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan A.G. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarmadan kaçamadı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (43) isimli şüpheli şahıs Didim ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul'da

Süper Lig devinin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek

Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den silah bırakmaya ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.