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Didim Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın ili Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından lastik bot içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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