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Didim Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, KB-11) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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