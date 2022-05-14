Devrilen traktörün altında kalarak can verdi - Haberler

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Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Sinop'un Ayancık ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozcuğaz köyünde Nevzat Öztürk'ün kullandığı seyir halindeki traktör, ormanlık alanda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün altında kalan Nevzat Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından olay yerinden alınarak Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevzat Öztürk, Traktör, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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