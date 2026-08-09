Traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Altuntaş (67) idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Altuntaş, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, devrilen aracın altında sıkışan İhsan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı