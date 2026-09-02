Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralı Kurtuldu
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tır sürücüsü kazayı şans eseri yaralı atlattı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tır sürücüsü kazayı şans eseri yaralı atlattı.
Kaza, Dinar ilçesine bağlı Bademli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C.Ş. (24) idaresindeki tır, Bademli köyü mevkiinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü A.C.Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı