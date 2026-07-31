Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde M.Ç. idaresindeki 02 AEL 963 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı üzerinde devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.Ç. ile H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı