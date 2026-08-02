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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Karaali Caddesi üzerinde Necmettin K., idaresindeki 02 AEL 225 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Necmettin K., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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