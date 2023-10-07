Depremzedeye hırsızlık şoku: Konteyner iş yerinden 50 bin TL'lik kablo çalındı

Depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konteyner iş yerinde elektrik malzemeleri satan esnafın, 50 bin TL'lik kablosu çalındı. Olay sonrası depremzede esnafın yaklaşık 50 bin TL'lik zararı olduğu öğrenildi.

Konteyner iş yerinde hayata tutunmaya çalışan depremzede esnafa hırsızlık şoku

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konteyner iş yerinde elektrik malzemeleri satan esnafın, 50 bin TL'lik kablosu çalındı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Depremde iş yeri zarar gören ve konteynerde kurduğu iş yerinde hayata tutunmaya çalışan esnafın iş yerine hırsız girdi. İş yerine geldiğinde durumu fark eden esnaf, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri konteyner iş yerinde çalışma yaptı. Olay sonrası depremzede esnafın yaklaşık 50 bin TL'lik zararı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.