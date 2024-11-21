Üye Girişi
Haberler

Depremzedelerin Klimalarını Çalan Şahıs Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentte klima çalan N.K. adlı şahıs, tutuklandı. 12 suç kaydı bulunan N.K., polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Depremzedelerin klimalarını çalan şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentte klima çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde bulunan depremzede vatandaşların kaldığı K-13 Konteyner Kentte otomobil ile gelen ve burada 3 konteynerin klimalarını çalan N.K., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. 12 Adet suç kaydının olduğu öğrenilen N.K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Burada sorguya alınan N.K., çaldığı 3 adet klimayı polis ekiplerine teslim etti. İşlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Depremzedelerin Klimalarını Çalan Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF MERT IŞIK - 3.Sayfa
İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırganın ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

3 vekilin istifasının ardından MHP'den dikkat çeken mesaj
Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli

Soylu'dan muhtarların hayallerini yerle bir edecek açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı? Aylin Coşkun kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi! YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? MHP'den istifa eden milletvekilleri kimler? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 21 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.