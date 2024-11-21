Depremzedelerin klimalarını çalan şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentte klima çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde bulunan depremzede vatandaşların kaldığı K-13 Konteyner Kentte otomobil ile gelen ve burada 3 konteynerin klimalarını çalan N.K., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. 12 Adet suç kaydının olduğu öğrenilen N.K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Burada sorguya alınan N.K., çaldığı 3 adet klimayı polis ekiplerine teslim etti. İşlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.