Depremzedelere yardım götürürken kazada hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan kamyonetin, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 5 çocuk babası Celal Yalçın yaşamını yitirdi. Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan kamyonetin, Niğde-Mersin- Adana Otoyolu'nda tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 5 çocuk babası Celal Yalçın yaşamını yitirdi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet eden 5 çocuk babası Celal Yalçın, gönüllü olarak İstanbul'da deprem bölgesi için toplanan yardım kampanyasına katıldı. Toplanan yardımlar kamyonete yüklendi ve deprem bölgesine ulaştırılması için yola çıktı. Cüneyt K. idaresindeki kamyonet, gece saatlerinde Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Cüneyt K. yaralandı, Celal Yalçın hayatını kaybetti. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Deprem Niğde Adana 3. Sayfa Haberler

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