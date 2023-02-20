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Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çalarken suçüstü yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Sultangazi'de depremzedeler için toplanan kıyafetleri üzerlerine giyerek çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı.

19 Şubat'ta saat 00.44 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Orkideler Caddesi'ndeki bir tesiste meydana gelen olayda, deprem bölgesindeki vatandaşlar için toplanan giyim eşyaları hırsızların hedefi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine geldi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan kontrolde M.Y. ve E.G. isimli şahıslar çaldıkları eşyalar ile birlikte olay yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların çaldıklarını üzerine giydikleri belirlendi. Yakalanan şüpheliler "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi Habipler 3. Sayfa Haberler

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